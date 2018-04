Militar publicou mensagem às vésperas de julgamento de ex-presidente Lula; Tribunal diz que "houve uso indevido" da conta

A página oficial no Twitter do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) curtiu o post do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, em que ele diz estar atento "às suas missões institucionais", e que repudia a "impunidade". O TRF4 publicou nota esclarecendo que "houve uso indevido da conta" por parte de um servidor.



A manifestação do general foi feita pela rede social um dia antes do Supremo Tribunal Federal (STF) julgar o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. No pedido, a defesa quer impedir a prisão do petista condenado em janeiro pelo TRF4 a 12 anos e um mês. De acordo com a denúncia, o político recebeu apartamento triplex no Guarujá como forma de propina da construtora OAS.



No Twitter, Villas Bôas publicou: "Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?", questionou o general.



Apesar de a declaração ter sido feita em sua página pessoal, o militar afirmou que o Exército "compartilha" o repúdio à impunidade. E afirmou ainda que o Exército está pronto para cumprir com suas obrigações, em "defesa da Constituição".



De acordo com comunicado do TRF4, foram identificados curtidas entre os dias 2 e 3. As manifestações foram feitas por um funcionário de administração técnica da página "que curtiu tuítes pensando estar utilizando sua conta pessoal". O tribunal lamentou o incidente.



"Salientamos que as curtidas não foram realizadas pelos gestores de conteúdo da página oficial do tribunal no Twitter e, desde modo, não representam a instituição. Informamos também que o TRF4 deverá tomar as medidas cabíveis sobre o incidente", escreveu.