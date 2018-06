Padilha diz que desconto do diesel chega às bombas até segunda

01.06.2018 16:36

Acordo entre governo e caminhoneiros fixou um desconto de R$0,46 por litro

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou entrevista coletiva nesta sexta-feira (1) que o governo garante a vigência do desconto, de R$ 0,46 por litro de óleo diesel na bomba a partir de segunda-feira (4). O Executivo montou uma rede de fiscalização para punir os estabelecimentos que descumprirem a ordem.



"O prazo é de 72 horas, na segunda-feira todos os postos deverão praticar o preço com desconto no óleo diesel", afirmou o ministro



Durante a coletiva, Padilha reconheceu que ainda há caminhoneiros que não compreenderam como o desconto foi garantido e custeado, devido ao veto feito pelo Executivo no projeto de isenção do PIS/Cofins. "A lei de responsabilidade fiscal impede que se zere essas contribuições, sem compensações", explicou.



A fins de esclarecimento, Padilha pontou a compensação do desconto: "R$ 0,05 vieram do fim da Cide e R$ 0,41 do PIS/Cofins, mas da seguinte forma: uma contrapartida de R$ 0,11 e do Tesouro Nacional estão saindo R$ 0,30".



Outros pontos do acordo já estão valendo. É o caso da dispensa da cobrança de pedágio para caminhões que rodam com eixo suspenso. Além disso, medida determina a reserva de 30% de frete na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para motoristas autônomos.



Estoques

O presidente da Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência - Plural, Leonardo Gadotti, afirmou nesta sexta-feira (1) que a redução do preço do diesel nas bombas ainda depende do consumo dos estoques das distribuidoras. Além disso, a vigência estará ligada a revisão da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



"Isso é uma discussão estado a estado. Já temos São Paulo e Rio de Janeiro [que reduziram a base de cálculo], e a expectativa é que outros estados sigam o exemplo", disse Gadotti.