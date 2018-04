Vinte e três estados registram atos contra o ex-presidente Lula

Um dia antes do início do julgamento do mérito do habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal (STF) - marcado para 14h desta quarta-feira (4), manifestações que pedem a prisão do petista tomaram as ruas do país.





Nesta terça-feira (3), cerca de 50 cidades de 23 estados registraram atos contrários ao ex-presidente. Enquanto isso, manifestações favoráveis a Lula acontecem em seis cidades de três estados.

Os atos contrários ao habeas corpus foram organizados por movimentos sociais como o Vem pra Rua (VPR), Limpa Brasil e Movimento Brasil Livre (MBL).



Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe registraram as concentrações.