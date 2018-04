Ônibus de Lula foi atingido por dois tiros, diz perícia

Laudo foi apresentado nesta quinta-feira (5) em Curitiba; ataque à caravana do ex-presidente aconteceu no dia 27 de março

A perícia realizada em um dos ônibus que transportava a caravana do ex-presidente Lula no Paraná foi atingida por dois tiros, aponta o laudo da perícia do Instituto de Criminalística do Paraná, divulgado nesta quinta-feira (5), em Curitiba.



Os outros dois veículos investigados foram atingidos por pedras e ovos, não por disparos de arma de fogo, após exames para detectar a presença de chumbo.



O ataque à caravana aconteceu no dia 27 de março, entre Quedas do Iguaçu, no oeste do estado, e Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná.