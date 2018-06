OIT diz que reforma trabalhista não desrespeita legislação internacional

A Comissão de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) da Organização concluiu, nesta quinta-feira (7), que a reforma trabalhista é compatível com a chamada Convenção 98, que trata do direito à negociação coletiva.



Desde segunda-feira, a comissão se reúne em Genebra, na Suiça, para discutir se trechos da reforma trabalhista violam normas internacionais de proteção aos trabalhadores. Entre elas, pontos que sugerem prevalência de negociações coletivas sobre a lei; questões sobre do direito à sindicalização e a possibilidade de contratos individuais promoverem condições desfavoráveis de trabalho.

Apesar de negar haver violação da lei, a comissão deu ao governo brasileiro o prazo de três meses para detalhar e analisar os termos da aplicação dos princípios da "negociação coletiva livre e voluntária na reforma trabalhista". Também pediu informações sobre as "consultas tripartites com os interlocutores sociais a respeito da reforma trabalhista". As explicações deverão ser apresentadas até novembro. Presente nos debates, o ministro do Trabalho, Helton Yomura comemorou o resultado.

"A defesa do Brasil foi eminentemente técnica, demonstramos de forma cabal que as observações dos peritos eram inconsistentes e não mereciam ser acolhidas. Nós não apenas não violamos a Convenção 98, que diz respeito às negociações coletivas, como estamos promovendo a convenção. Quer forma mais forte de promover essas negociações do que dar força de lei a esses resultados?", valorizou.



Sindicatos estão céticos