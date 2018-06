OIT dá prazo para Brasil detalhar pontos polêmicos da reforma trabalhista

País está na lista dos 24 países suspeitos de violar legislação internacional do trabalho

A Comissão de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) deu prazo até novembro para que o governo brasileiro detalhe os termos da aplicação dos princípios da "negociação coletiva livre e voluntária na reforma trabalhista". Também pediu informações sobre as "consultas tripartites com os interlocutores sociais a respeito da nova legislação.



A medida foi tomada na quinta-feira (7), após três dias de reuniões em Genebra, na Suíça. Os encontros serviram para analisar se o Brasil violou a chamada Convenção 98, que trata do direito à negociação coletiva.



Após pressão dos sindicatos brasileiros, na semana passada, a OIT incluiu o Brasil na lista dos 24 países com casos mais graves de suspeitas de violações de direitos. Em função disso, os peritos pediram ao governo esclarecimentos sobre pontos da reforma que sugerem prevalência de negociações coletivas sobre a lei; questões sobre do direito à sindicalização e a possibilidade de contratos individuais promoverem condições desfavoráveis de trabalho.



Na reunião da quinta-feira, a OIT não afirmou que houve violação da Convenção 98, tampouco pediu revisão de pontos da Reforma, mas manteve o país na lista de casos suspeitos – onde deve permanecer até o ano que vem, após nova avaliação da Comissão de Normas. Na visão dos sindicatos, o pedido de esclarecimentos da OIT é uma derrota para o governo.



"O governo não conseguiu apresentar argumentos que justificassem a reforma trabalhista, em especial quanto à ausência das centrais sindicais nos debates, rompendo com o princípio do tripartismo", diz um comunicado assinado por seis sindicatos.



O ministro do Trabalho, Helton Yomura, que, na terça-feira (5), criticou o trabalho da OIT, dizendo ter se alinhado "à barganha política sigilosa", disse que o Brasil demonstrou "de forma cabal que as observações dos peritos eram inconsistentes e não mereciam ser acolhidas".



"Nós não apenas não violamos a Convenção 98, que diz respeito às negociações coletivas, como estamos promovendo a convenção. Quer forma mais forte de promover essas negociações do que dar força de lei a esses resultados?", valorizou o ministro.



Após saber da decisão da OIT, o ministro foi evasivo quando ao cumprimento da decisão: "Examinaremos oportunamente e, se for o caso, oferecemos resposta", disse.