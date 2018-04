OcupaSaoBernardo” alcança o 1º lugar no Twitter

A hashtag "#OcupaSaoBernardo", usada por simpatizantes do ex-presidente Lula para mobilizar apoios e chamar militantes para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, alcançou o primeiro lugar no ranking do Twitter no Brasil.

Cercado de apoiadores, o petista está no interior do sindicato desde o fim da tarde de quinta-feira, quando o juiz federal Sergio Moro expediu mandado de prisão. Lula tem até as 17 horas para se entregar à Polícia Federal (PF).



Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP).