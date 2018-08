OAB se manifesta contra possibilidade de procuradores ativos concorrerem às eleições

"A tentativa de contornar a legislação para permitir a quebra dessa regra é ruim para o Estado de Direito. Ela até mesmo fragiliza o trabalho de combate ao crime realizado pelo MP, uma vez que reforça dúvidas sobre atos controversos praticados por alguns de seus integrantes", afirmou.

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia, divulgou nota nesta sexta-feira (2) se manifestando contra ação protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF) para que procuradores possam concorrer às eleições sem precisar abrir mão do cargo público. O documento é de autoria da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).Para Lamachia, a medida desequilibra os três poderes. "A Constituição exige que o Ministério Público mantenha distância das paixões partidárias e ideológicas. Por isso, o procurador ou o promotor deve deixar a carreira se desejar seguir a opção pela vida partidária. Esse preceito legal é fundamental para assegurar o devido processo legal e a aplicação prática e independente dos princípios e valores consagrados no texto constitucional", escreveu na nota.Ainda de acordo com o comunicado da OAB, uma eventual mudança na regra atual poderia afetar o trabalho exercido atualmente pelos procuradores.