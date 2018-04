OAB critica 'desrespeito à Justiça' e pede punição

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), divulgou nota deste domingo (8) pedindo punição aos ataques feitos à imprensa e autoridades do Judiciário ao longo da semana. Os episódios ocorreram em meio às manifestações após ser expedido mandado de prisão contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta-feira (5). O comunicado, assinado pelo presidente Claudio Lamachia classifica os incidentes como "desrespeito à justiça".



"Preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil a proliferação de gestos de violência e de desrespeito à Justiça. Eles são, também, um ataque à democracia", afirma a nota.



Lamachia lembrou o pichação, com tinta vermelha, feita em prédio da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia e também na Justiça Federal do Rio de Janeiro. "Devem ser coibidos e punidos exemplarmente, de acordo com a lei", comentou.



Quanto a violência sofrida por jornalistas, a OAB afirmou "repúdio" e pediu celeridade nas investigações. "A OAB, representante de uma das partes essenciais à realização da Justica, clama por rigor e agilidade na apuração dos casos de agressões às pessoas e de vandalismo registrados nos últimos dias. Eles apenas agravam os problemas pelos quais o país passa. A solução para a crise institucional, política, moral e econômica está no fortalecimento da democracia", escreveu Lamachia.



Ataques

Nesta sexta-feira (6), o edifício de Cármen Lúcia foi todo pichado de vermelho com frases que atacavam o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, e o presidente Michel Temer (MDB). O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchengoyen, ofereceu ajuda do governo federal nas investigações.



Houve registro de violência a profissionais de imprensa pelo menos em Curitiba, São Paulo e Brasília. Veículos de emissoras chegaram a ter os vidros quebrados por golpes de manifestantes. Na capital paranaense, a agressão ocorreu enquanto a repórter fazia transmissão ao vivo.



A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) se manifestou reivindicando o direito da realização da funçã em segurança. repudiou os atos de agressão. "A Fenaj reitera que agressões a jornalistas são injustificáveis. Também reafirma sua defesa das liberdades de expressão e de imprensa e do jornalismo como atividade essencial à democracia e à constituição da cidadania. Não há verdadeira democracia sem jornalismo e não há jornalismo sem jornalistas".