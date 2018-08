Número de mulheres é igual, mas representatividade cai

Nas disputa presidencial, a eleição de 2014 teve mais chapas lideradas por elas; já neste ano, estão em segundo plano

Nestas eleições, seis mulheres integram até o momento as chapas para a Presidência da República. O número é o mesmo registrado na disputa de 2014, com o detalhe de que neste ano, a maioria delas saem como vices e, em alguns casos, não foram a primeira opção de seus partidos.



Neste ano, Vera Lúcia (PSTU) e Marina Silva (REDE) são as únicas de um total de 14 candidatos. Na última eleição foram 12 chapas, três delas encabeçadas por Marina, Dilma Rousseff (PT) e Luciana Genro (PSOL); e outras três com mulheres como vice.



Neste ano, quatro mulheres são vices. A única definida ainda no início do período das convenções era Sônia Guarajara na chapa de Guilherme Boulos., ambos do PSOL. Além dela, três mulheres foram inseridas de última hora, após desajustes nos acordos de coligação e prazo antecipado para as definições.

Ana Amélia (PP) foi a opção de Geraldo Alckmin (PSDB) após recusa do preferido do tucano e dos partidos do Centrão, Josué Gomes (PR), filho do ex-vice de Lula, José Alencar.



Kátia Abreu (PDT) preencheu a lacuna de Ciro Gomes (PDT) após o candidato cogitar Márcio Lacerda (PSB). Assim que o partido anunciou que não apoiaria formalmente nenhuma sigla, o pedetista anunciou a senadora. Já Suelene Balduino chegou a lançar pré-candidatura para a Câmara antes do convite de Cabo Daciolo, ambos do Patriotas.



A busca por mulheres visa votos. Elas representam 52% dos eleitores. A população feminina representa ainda a maioria entre aqueles que ainda não sabem em quem votar. Pesquisa Datafolha indica que a indecisão é de 25% entre homens e 33% entre elas.



Representatividade

A análise sobre a representatividade feminina na política deve ir além das chapas presidenciáveis. É o que defende a cientista política Débora Thomé. "O cargo de presidente é o topo da pirâmide", explica.

De acordo com a especialista é importante observar o desempenho feminino da disputa da Câmara e Senado. "O ideal seria analisar candidatas competitivas nos partidos para os cargos do Legislativo", disse a especialista.



Thomé explica que entre diversos fatores, um dos impactos na participação das mulheres na política é a trajetória histórica que moldou os espaços de poder como masculinos. "O direito, eu posso dar para várias pessoas, mas o poder é restrito", disse.



A construção se dá nas chamadas em redes informais, onde os caciques dos partidos definem quem será protagonistas "O cara que vai jogar tênis após o dia, que vai tomar um whisky, são espaços masculinos", diz.



Débora vê como positivas as cotas de 30% para candidaturas femininas, que inclui o Fundo Eleitoral. "Não resolve por que há pa outros fatores, como a lista aberta, mas se você já tem dinheiro mais campanha, coloca a mulher mais na ativa", disse.