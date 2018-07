Nova fase da Operação Zelotes mira 8 pessoas e 2 empresas

Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca e apreensão em quatro estados e no Distrito Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26) a 10ª fase da Operação Zelotes, que apura irregularidades em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Entre os alvos da operação estão o ex-secretário de Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff Daniel Godinho e o economista Roberto Gianetti da Fonseca.



De acordo com o procurador do Ministério Público Federal (MPF), Frederico Paiva, a empresa investigada nesta fase, a siderúrgica Paranapanema, é suspeita de ter corrompido agentes públicos e privados para manipular julgamento no Carf e evitar o pagamento de impostos que somam, com as multas, R$ 650 milhões. Inicialmente, o MPF afirmou que o valor ultrapassava R$ 900 milhões.



Segundo Paiva, os investigadores identificaram, por meio da quebra de sigilo telemático e telefônico, que advogados da empresa se reuniam com pessoas que participariam do julgamento do Carf para combinar os resultados. De acordo com o procurador, nessas reuniões foi acordado, inclusive, que após a decisão do Carf não haveria recursos contra a empresa, o que, de fato, não ocorreu.



A PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão em quatro estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco) e no Distrito Federal. Ao final da operação, Frederico Paiva afirmou que esta deve ser a última ação policial dentro da Operação Zelotes. Com ela, serão encerradas as investigações.



Desde 2015

A primeira fase da Operação Zelotes foi deflagrada em março de 2015. De acordo com a Receita Federal, as apurações em todas as fases resultaram em 20 ações penais, 18 processos administrativos disciplinares, quatro processos de responsabilização de pessoas jurídicas e sete arguições de nulidade de decisão já admitidas e em tramitação junto ao Conselho.