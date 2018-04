Nobel da Paz lança campanha para Lula receber o prêmio

O argentino Adolfe Pérez Esquivel, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1980, lançou nesta quinta-feira (5) uma campanha que pede que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva seja indicado para receber a condecoração. A campanha lançada pelo ativista pede Lula seja indicado ao Prêmio Nobel da Paz por "sua luta contra a pobreza".

A carta que Esquivel irá apresentar ao Comitê Nobel da Noruega será entregue em setembro deste ano. Em poucas horas, o documento já obteve mais de 4 mil assinaturas favoráveis à candidatura de Lula.

No documento, o líder argentino alega que Lula, durante o período que foi presidente da República, desenvolveu políticas públicas no combate à fome e à pobreza no país, "que tinha uma das maiores desigualdades sociais do mundo", diz o documento.

"O governo de Lula foi uma construção democrática e participativa com meios não violentos que elevou o nível de vida da população e deu esperança aos setores mais necessitados", afirmou o Nobel da Paz.

Adolfe Pérez Esquivel recebeu o Nobel da Paz em 1980, pela sua atuação na fundação do Serviço, Paz e Justiça na América Latina, ao lado de diversos ativistas sociais. A fundação atuou na defesa dos direitos humanos contra os atos praticados pelas ditaduras militares na América Latina.



Prisão

Lula foi condenado a 12 meses e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Com a decisão do STF, que na madrugada desta quinta negou o pedido de habeas corpus, o petista poderá ser preso a partir da segunda semana de abril.