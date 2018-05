No 10º dia de paralisação, país ainda tem 540 pontos de concentração

Governo anunciou que irá criar um canal para receber denúncias de quem está atuando contra as normalização dos transportes

Os ministros do comitê de crise criado pelo governo federal para estruturar ações contra a greve dos caminhoneiros informou no começo da tarde desta quarta-feira (30) que há ainda 540 pontos de concentração em estradas do país. Os pontos de bloqueio total ainda são dois. O abastecimento, segundo os ministros do comitê, está sendo normalizado em todo o país.



De acordo com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungamnn, o governo irá criar um canal para que denúncias sejam encaminhadas sobre manifestantes que estão impedindo o trabalho dos caminhoneiros.



"Pedimos a todos aqueles que tenham um vídeo, uma foto, que possam mostrar onde estão e quem são essas pessoas e que mandem para nós. Estaremos criando uma central para identificar quem são os criminosos que estão fazendo esse violência", afirmou o ministro.



De acordo com Jungmann, os dados serão repassados para as Forças Armadas. "Vamos repassar para as forças armadas e acabar com esse constrangimento e essa forma covarde de atuar contra quem quer trabalhar. Vamos agiar e, por uma questão de justiça, precisamos responsabilizá-los e puní-los em defesa dos caminhoneiros", afirmou o ministro.



Jungmann ainda afirmou que até o fim da tarde desta quarta-feira será divulgado o número para ligações anônimas e denúncias via whatsapp sobre manifestantes que estão usando violência e ameaças para impedir que caminhoneiros voltem ao trabalho.



O ministro de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, afirmou que é importante que os caminhoneiros "não se deixem intimidar". Segundo ele, os caminhoneiros estarão protegidos pelas forças de segurança pública quando necessário. O ministro afirmou que os órgãos de inteligência do governo já estão mapeando quem seriam os responsáveis pelo movimento, que o governo está chamando de "infiltrados".



"Estamos trabalhando na identificação e análise de todos os dados e estamos chegando com bastante grau de certeza os responsáveis por esse movimento. Não queria ir adiante para não atrapalhar as investigações", afirmou.



Segundo ele, não houve falha ou demora da Agência Brasileira de Investigação (ABIN) na apuração dos responsáveis pelo movimento. "Estamos falando de pessoas que por modo próprio foram parando. Não acho que a ABIN tenha falhado quanto a isso", afirmou.

A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, afirma que são "cenas lamentáveis" e que "merecem o repúdio" da sociedade brasileira.

