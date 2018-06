Neste domingo, 20 municípios de dez estados vão às urnas

As novas eleições ocorrem para preencher cargos após cassações de mandato

Cerca de 1,5 milhão de eleitores devem ir vão às urnas neste domingo (3) em eleições suplementares. Ao todo, 20 municípios entre dez estados participam do pleito. A maioria escolhe prefeitos e vice-prefeitos. Em Tocantins, os votos serão para um novo governador interino.



As eleições suplementares ocorrem devido a cassação de mandatos ou candidaturas por irregularidades cometidas pelos políticos ou no processo de eleição.



Em Tocantins, o novo mandato será curto, com validade até 31 de dezembro. Em outubro, a escolha de governador deve ser repetida nas eleições gerais.



Ao Palácio Araguaia, sete candidatos concorrem: Katia Abreu (PDT), Marcos de Souza Costa (PRTB), Carlos Amastha (PSB), Márlon Reis (Rede), Mário Lúcio Avelar (PSOL), Mauro Carlesse (PHS) e Vicentinho (PR).



As votações ocorrem entre 8h e 17h em Tocantins e nos seguintes municípios: Jeremoabo (BA), Pirapora do Bom Jesus, Bariri e Turmalina (SP), Umari, Tianguá, Frecheirinha e Santana do Cariri (CE), Teresópolis (RJ), Bom Jesus (RS), Niquelândia (GO), Vilhena (RO), Guanhães, Ipatinga e Pocrane (MG), João Câmara, Pedro Avelino, São José do Campestre, Parazinho e Galinhos (RN).