'Não negociei nada para trazer Olimpíada ao Brasil', afirma Lula em depoimento

Ex-presidente foi ouvido pela primeira vez desde que foi preso dentro do processo que investiga uma suposta compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse a sede das Olimpíadas em 2016

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou nesta terça-feira (5) um depoimento como testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, em ação penal que apura suposta compra de votos da Olimpíada Rio 2016. O petista falou por vídeoconferência diretamente da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso desde o mês de abril.



O depoimento durou cerca de 50 minutos e sobre a denúncia Lula negou que tenha feito algum tipo de negociata para que o Rio de Janeiro sediasse as Olimpíadas de 2016. O petista afirmou apenas que pediu apoio a países africanos, mas que não havia acordo.



"Nunca soube de nenhuma negociata, em nenhum momento. Inclusive assinei um decreto em 2009 que coagia transparência de todos os dados. Lamento muito que tenha surgido essa denúncia 8 anos depois", afirmou o petista.





Questionado pelo Ministério Púbico se tinha se reunido com delegações e se havia a proposta de algum tipo de troca de apoio, Lula disse que não teve trocas, mas que participou de uma reunião com a União Africana. O ex-presidente alegou que o encontro foi apenas para pedir o apoio para a candidatura do Rio.

"Não tem troca. Brasil apoiar África era uma coisa natural. Viajei 34 vezes para África, abri 19 embaixadas na África. Isso dava aos africanos quase uma irmandade com o Brasil. Eu brigava para que continentes pobres tivessem direito de realizar Olimpíada", garantiu.