'Não há expectativa', diz Marco Aurélio sobre HC de Lula

O ministro não quis comentar a possibilidade de votação da questão ampla sobre a prisão em segunda instância

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, afirmou nesta terça-feira (3), ao Destak que "não há expectativas" sobre o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, previsto para esta quarta-feira (4). Ao ser questionado sobre a possibilidade de votação de efeito amplo sobre a regra de prisão em segunda instância, o ministro não quis comentar.



"Não há expectativa, a expectativa é de vocês [imprensa]. Nós, julgadores, vamos proferir votos", afirmou o magistrado. O STF tem recebido forte pressão por parte de procuradores, promotores e advogados para reafirmar a jurisprudência sobre a execução prévia da sentença. Nesta segunda-feira (2) um documento com 5 mil assinaturas pedia a manutenção da regra e outro com 3,6 mil argumentava a necessidade de mudança.



No habeas corpus de Lula, a defesa tenta impedir que o petista seja detido alegando que a prisão em segunda instância fere o princípio da presunção de inocência. A condenação partiu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em janeiro, fixada em 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro. Consta na denúncia o recebimento do apartamento triplex, no Guarujá como forma de propina na construtora OAS. Pela regra atual, Lula seria preso após a rejeição dos embargos declaratórios, que ocorreu na segunda-feira (26). Os advogados defendem que a execução da sentença se dê apenas após o esgotamento dos recursos nos tribunais superiores.



A presidente da STF, Cármen Lúcia, decidiu avaliar apenas o caso do ex-presidente no julgamento de amanhã, sem dar efeito que atinja outros condenados. O julgamento do habeas corpus foi iniciado no dia 22 de março. Na ocasião, os ministros analisaram apenas a legitimidade do recebimento do pedido. A sessão durou cerca de cinco horas, e devido a longa duração, os magistrados adiaram para esta quarta-feira a decisão se de fato Lula será preso em segunda instância, concedendo liminar que impede a prisão até o final do dia.



Placar

A regra da prisão prévia foi aprovada pelo STF em 2016 por 6 votos a 5, com o entendimento de que a medida evita a impunidade e não viola nenhum direito pois ainda garante recurso da condenação em tribunais superiores. Votaram a favor os ministros Edson Fachin, relator do habeas corpus de Lula, Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar Mendes e a presidente da Corte, Cármen Lúcia.



O relator do caso foi o ministro Marco Aurélio, que apresentou parecer contrário ao início do cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Seguiram o mesmo entendimento, os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.



Dois aspectos podem ter mudado a maioria deste então. Gilmar Mendes já divulgou uma mudança de posicionamento. Ele defende agora que a condenação se dê após análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O segundo fato foi a mudança na composição da Corte, com o falecimento de Teori. O magistrado que ocupa a vaga, Alexandre de Moraes, já votou favorável à prisão em segunda instância em outro processo.



O voto decisivo virá da ministra Rosa Weber, que não decidiu nenhum processo sobre o tema desde o último julgamento, nem anunciou posicionamento. O entendimento da magistrada é considerado "indefinido".