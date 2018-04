'Justiça que tarda é Justiça que falha', diz Dodge

Declaração de Raquel Doge foi dada um dia antes do STF julgar o habeas corpus do ex-presidente condenado em segunda instância

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou nesta terça-feira (3), que o princípio da presunção de inocência é garantia importante em todos os países, mas que a execução de uma pena após quatro instâncias é exagero. Segundo ela, esse entendimento "aniquila o sistema de justiça" porque "uma Justiça que tarda é uma Justiça que falha".



"Apenas no Brasil o Judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após quatro instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de Justiça exatamente porque uma Justiça que tarda é uma Justiça que falha", afirmou a procuradora. Raquel Dodge é defensora das prisões de condenados em segunda instância.



Na declaração Dodge fazia referência ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) da próxima quarta-feira (4). A Corte vai julgar habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) no caso do triplex em Guarujá, a 12 anos e um mês de prisão em regime fechado. A defesa de Lula argumenta que, segundo a Constituição, o reú só pode ser preso após transitado em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso.



"Amanhã o STF deve concluir um dos seus mais notórios, expressivos e importantes julgamentos", afirmou Dodge. O recurso da defesa tenta impedir que Lula seja preso antes de julgados todos os recursos possíveis na Justiça. O TRF-4 determinou o cumprimento imediato da pena de prisão, baseado no atual posicionamento do STF.