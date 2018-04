Na prisão, Lula poderá receber os filhos uma vez por semana

Visitas acontecem, normalmente, nas quarta-feiras; advogados terão acesso ao ex-presidente de segunda a sexta-feira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá receber a visita dos filhos uma vez por semana, depois que começar a cumprir a pena a que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva a e lavagem de dinheiro. A expectativa é de que o político se entregue ainda neste sábado (6) na sede da Polícia Federal de Curitiba.



De acordo com a PF, as visitas dos familiares são normalmente as quartas-feiras, mas a data pode ser reagendada. Já os advogados de defesa vão poder visitar o ex-presidente de segunda a sexta. Amigos e correligionários só com autorização da justiça, neste caso o juiz federal Sérgio Moro, que expediu o mandado de prisão contra Lula.



O local em que o ex-presidente ficará preso é o mesmo onde estão, entre outros, os seus delatores, o ex-ministro Antônio Palocci e Léo Pinheiro, ex-diretor da OAS, além do ex-diretor da Petrobras Renato Duque. Lula não ficará no mesmo andar que os demais presos.



A cela preparada para o petista era um quarto utilizado por agentes que foi adaptado para que Lula não tenha contato com outros presos da Lava-Jato. A cela fica no quarto andar, tem 12 metros, banheiro com chuveiro quente, uma mesa e uma cama. Não tem ar condicionado, só uma janela que não da para a rua.