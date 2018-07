Na pauta do Senado, unificação das polícias acumula questionamentos

Projeto dá competência de investigação e prevenção igualmente para as polícias Militar e Civil; especialistas divergem sobre o tema

O projeto de unificação da Polícia Militar e Polícia Civil pode ser votado nesta quarta-feira (4) em comissão especial, na Câmara dos Deputados. O texto pretende acabar com a diferenciação das funções entre as corporações, um tema para o qual falta consenso entre especialistas em segurança pública.



A Constituição Federal atribui à Polícia Civil a função de repressão e investigação de crimes. Já a Militar tem a competência de atuar na prevenção da criminalidade e na preservação da ordem pública. Na prática, o projeto pode unificar a polícia, permitindo que as mesmas funções.



O relator, Vinícius Carvalho (PRB-SP), adiantou em maio que vai recomendar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) prevendo que a alteração fique a cargo do governo estadual, que poderá analisar se a implementação deve ser realizada de forma imediata ou não. Para ele, a proposta traz economia de materiais por usar todo o recurso das polícias.



Para Fernando Capano, especialista em Segurança Pública, pode ser positiva a implementação do chamado Ciclo Completo. "Significa dizer que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil teriam capacidade para fazer um policiamento ostensivo e ao mesmo tempo investigativo. Seria como se as funções se misturassem. O Policial Militar que fizesse uma apreensão na rua não precisaria necessariamente aguardar o flagrante da Polícia Civil", explica.



Contudo, o especialista reconhece que o problema no combate ao crime é mais complexo. "As polícias tanto Civil quanto Militar têm características e vocações muito distintas e acho que o grande problema na segurança pública no Brasil não é esse. Muito pelo contrário, é a falta de investimento e falta de respaldo", disse.



'Não haverá aumento de efetivo'

O presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), André Luiz Gutierrez, concorda que o problema da segurança é a falta de estrutura, mas discorda de qualquer mudança nas funções e duvida da efetividade. "É unificação do efetivo em uma polícia só, não haverá aumento de efetivo", disse. Para o especialista, os agentes foram formados para as funções que desempenham atualmente.



"Quem se dedica a várias coisas ao mesmo tempo não vai fazer nenhuma delas direito. Então, se a Polícia Militar quer prevenir o crime, ela que faça um trabalho de excelência no policiamento ostensivo e na prevenção", disse, lembrando também que o Ministério Público também reivindica a competência de investigação.



"Quem tem que buscar a materialidade de prova e oferecer ao Ministério Público essas provas, para ele analisar se cabe ação penal ou não, também tem que fazer o seu trabalho de maneira eficiente, que é a Polícia Civil", completou.



Para ele, a solução está na melhoria das condições de trabalho. "Se derem estrutura para que a Polícia Civil e Militar façam o seu trabalho de excelência a coisa vai melhorar", finalizou.