Na corrida pela eleição, nomes são reavaliados

Faltando menos de um mês para o período de convenções partidárias, pré-candidatos diminuem e preferências se definem

A 20 dias para o início das convenções partidárias, pesquisa Ibope/CNI de intenções de voto indicou dez entre os 15 principais pré-candidatos anunciados com menos de 2% das intenções de voto. Diante de definição de coligações, e na primeira eleição geral com proibição de doação de empresas, alguns nomes já começam a serem reavaliados.



O primeiro partido a recurar e anunciar a desistência da candidatura própria foi o PTC, tirando do jogo o senador Fernando Collor de Mello. Em justificativa, a sigla afirmou que presa pela "sobrevivência" do partido.



Collor, com 2% das intenções, teve ainda mais preferência que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM). A pré-candidatura do parlamentar é contestada no partido, que tem realizado frequentes reuniões com nomes de outras siglas, como Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT) - que possuem respectivamente 6% e 8% das intenções de voto, segundo o Ibope.



O líder da preferência segue sendo o ex-presidente e preso, Luiz Inácio Lula da Silva. O partido conta com a chance de garantir a candidatura por meio de recursos na Justiça Eleitoral, evitando a migração dos votos para um adversário. Um dos nomes cotados para substituir Lula é do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, com 3% das intenções.



Sem Lula na disputa, Jair Bolsonaro (PLS) e Marina Silva (Rede) ficam tecnicamente empatados com 17% e 13%, respectivamente, de acordo com o Ibope.



Financiamento

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). para este ano soma R$1,7 bilhão. O valor é transferido aos 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e distribuído levando em conta critérios como a quantidade de votos válidos na última eleição.



De acordo com a tabela de distribuição do fundo aos partidos, a maior fatia é do MDB R$234,2 milhões, seguido do PT, com R$212,2 milhões, PSDB, com R$185,8 milhões, PP, com R$131 milhões e PSB, R$118,7 milhões.