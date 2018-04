Na Câmara, 43 parlamentares pedem para usar 'Lula' no nome

Onda de homenagens partiu do PT, mas deputados ligados a Jair Bolsonaro também estão pedindo a troca do nome

Pelo menos 43 dos 56 deputados federais do PT encaminharam requerimento ao presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), pedindo para incluir o nome "Lula" aos seus registros oficiais da Câmara. A homenagem dos deputados faz parte de uma estratégia nacional do partido, a fim de que os parlamentares da legenda usem o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba.



Até a noite de ontem, pelo menos 43 parlamentares já haviam solicitado a mudança do nome, que deverá aparecer contendo Lula no painel eletrônico da Casa. A mudança, porém, ainda não foi autorizada pelo presidente da Casa. No Senado, apenas a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann (PR) pediu a troca, mas ainda não houve deliberação por parte do presidente da Casa, senador Eunício de Oliveira (MDB-CE).



Na terça-feira (10) em São Paulo, os vereadores obstruíram a votação na sessão extraordinária na Câmara Municipal de São Paulo. Todos usaram "Lula" no nome que foi colocado no painel. É uma obrigação de todos aqueles que estão solidários ao presidente Lula e essa é a nossa situação", afirmou o líder do PT na Câmara, Antonio Donato.



Bolsonaro

Na contramão da homenagem ao petista, deputados ligados ao pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) também aderiram à moda. Embora aina não haja um levantamento oficial por parte da assessoria do parlamentar, pelo menos dois deputados já afirmaram que vão solicitar a troca de nome, incluindo Bolsonaro na identificação.