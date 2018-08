Na busca por eleitorado, MDB lembrará feitos de Meirelles no governo Lula

O emedebista teve candidatura oficializada nesta quinta-feira (2); políticos reforçam discurso contra políticas populistas

Pela primeira vez desde 1994, o MDB lança uma candidatura própria para a Presidência da República apostando no ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Para reagir ao baixo desempenho nas pesquisas eleitorais - que apresentam estimativa de 1% das intenções de voto - o partido tentará atrair os eleitores do PT e os indecisos.



Apesar do tempo em que os emedebistas passaram sem protagonizar uma chapa presidencial, o partido possui historicamente uma das maiores bancadas do país, e manteve espaço na cúpula do governo nos últimos anos. A participação de Meirelles no governo Lula será um dos destaques da campanha na TV e no rádio.



Com o lema "Chama Meirelles" o partido ressalta que o economista foi a opção de Temer e também dos petistas. No governo de Lula, Meirelles atuou como presidente do Banco Central. Em uma das peças que já circula nas redes sociais, o ex-presidente elogia Meirelles em 2009. "Tenho muito respeito pelo Meirelles e devo a esse companheiro a estabilidade econômica", diz Lula na gravação.



O caso foi relembrado por Temer e o presidente do partido, Romero Jucá, durante a convenção ontem, em Brasília. Reforçando sua atuação, Meirelles defende a "retomada da confiança"."Eu sei quando e por quê os governos anteriores erraram e fica mais fácil acertar quando conhecemos os erros", disse.



Rejeição

O maior desafio no entanto é desvincular a imagem de Meirelles do governo Temer, que acumula rejeição. Pesquisa do Datafolha de junho identificou que 82% dos brasileiros consideram o governo do emedebista ruim ou péssimo.



Para a crítica de medidas impopulares, o partido já padronizou a resposta. A frase que consta em carta aberta da cúpula do MDB tem sido repetida pelos políticos: "Sem radicalismo, sem amadorismo, sem populismo".