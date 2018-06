Mudanças no expediente colocam em dúvida votações no Congresso

Com o início da Copa do Mundo, a tendência é de desacelerar o trâmite de projetos

O expediente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal terá alterações durante a Copa do Mundo. A tendência é de diminuir a velocidade na tramitação de projetos. Aguardam votação temas como a reforma na Lei de Licitações, o novo Código de Processo Penal e o fim do foro privilegiado.



Os três temas ainda não saíram das comissões especiais e representam atualizações na legislação com expectativa de aprovação ainda este ano. A corrida é para finalizar as principais votações até agosto, quando serão registradas as candidaturas para as eleições, período que a atividade no legislativo costuma esfriar ainda mais.



Nesta semana, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), afirmou que deve tentar manter as votações. "Nós vamos tentar aqui fazer o máximo possível para que na Copa e inclusive na eleição a gente tenha um calendário especial, mas com efetividade", afirmou à jornalistas.



A Casa deve liberar os servidores nos dias de jogos do Brasil. Em dias de partida pela manhã, o expediente começa às 14h. Para jogos durante a tarde, os trabalhos terminam às 13h.



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também disse na última semana que deve tentar manter o calendário de votações. "Só tem um jogo durante a semana. A gente precisa continuar trabalhando e torcendo para que jogos do Brasil na segunda fase também sejam às segundas, sextas ou fim de semana", afirmou à jornalistas



Projetos

O projeto da nova Lei de Licitações tramita no Congresso Nacional há mais de 20 anos. O texto está na Câmara dos Deputados. As novas regras revogam a Lei 8.666, de 1993. Além de prever regras para ampliar o seguro de obras e simplificar o processo de comprar, foi incluso no texto, a tipificação do crime de superfaturamento, prática presente em diversos processos de desvio de dinheiro público. A proposta prevê pena de 4 a 12 anos.



O tema da prisão em segunda instância pode ser votado na comissão especial da Câmara que debate o novo Código de Processo Penal. Atualmente, os condenados em segunda instância podem começar a cumprir prisão em caráter provisório, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte, no entanto, possui pedidos para reverter a regra, com um placar acirrado. Não há um consenso também entre os parlamentares.



O foro privilegiado também tramita em comissão especial na Câmara dos Deputados. A proposta é manter a prerrogativa apenas para presidente da República, além dos chefes de órgãos do Judiciário e do Legislativo. O texto é uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), portanto, só poderá virar lei após o fim da vigência do decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro.