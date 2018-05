Mudanças na lei de uso de agrotóxicos geram polêmicas

Oposição articula nova obstrução; entidades em defesa do consumidor e meio ambiente chamam de ‘Pacote de Veneno’

Considerada polêmica por flexibilizar a fiscalização e autorização da comercialização dos produtos, a Lei dos Agrotóxicos teve sua votação adiada ontem, pela quarta vez. A discussão, que foi marcada por tumulto, será retomada na terça-feira (29), com obstrução prevista pela oposição.



A matéria está sendo discutida em comissão especial e tem parecer favorável do relator, Nilton Nishimori (PR-PR). Ele defende que as mudanças modernizam a lei. Já a oposição e entidades sociais apelidaram a proposta de "Pacote do Veneno".



Entre os pontos mais polêmicos está a mudança na classificação de "perigo", que atualmente existe em qualquer produto e pode passar a ser definida apenas quando há dosagem em excesso. A matéria pretende ainda mudar a denominação de "agrotóxicos" para "produto fitossanitário". Além disso, o texto prevê que o Ministério da Agricultura conceda um registro temporário para produtos já testados sem a necessidade um novo parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



Um manifesto assinado por 283 entidades, entre elas o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e o Greenpeace afirma que as substâncias "são responsáveis por graves índices de adoecimento humano" e que o uso de agrotóxicos deve aumentar. A Fiocruz lançou nota classificando o texto como "retrocesso", e afirmando que causa danos "irreversíveis".



Bate-boca

Durante a sessão de ontem, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) acusou o relator Nishimori de atender a interesses de empresas. Em resposta, o deputados Valdir Colatto (MDB-SC) o chamou de "safado" e "mentiroso". Com os ânimos afetados, Valente retrucou, chamando o parlamentar de "vagabundo".



Em outro momento, o deputado Alceu Moreira (MDB-RS) afirmou que a oposição "reduz a importância do debate" e alegou que produtos melhores esperam pela desburocratização. "Será que o atraso na liberação não é um problema para nós?", questionou.