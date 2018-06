MPs do acordo com caminhoneiros pautam o Congresso

Nesta semana, serão instaladas as comissões mistas criadas para analisar as Medidas Provisórias (MPs) que atendem às reivindicações da categoria

O Congresso Nacional vai instalar cinco comissões mistas nesta semana. Entre elas estão as que analisarão as Medidas Provisórias (MPs) assinadas pela Presidência da República na última semana, que compõem o acordo feito com caminhoneiros para o fim da greve.



A instalação está prevista para ocorrer a partir da quarta-feira (6). Na ocasião, deputados e senadores devem eleger os respectivos presidentes e relatores do colegiado. A expectativa é de que a tramitação seja rápida, com a conclusão prevista para até a próxima semana.



As matérias que tratam das reivindicações dos motoristas são a MP 832/18, que institui a Política de Preços Mínimos dos Transportes Rodoviário de Cargas; a MP 833/18, que estabelece a não cobrança de pedágio para eixo suspenso e a MP 831/18, que reserva 30% da demanda de frete da Companhia Nacional de Abastecimento para contratos com caminhoneiros autônomos.



Há ainda outras duas medidas provisórias que terão suas comissões instaladas, mas que dizem respeito a outras áreas. Trata-se da MP 829/18 que prorroga em até agosto de 2019 os contratos dos ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Social e da Ciência, Tecnologia. Além dela há a MP 830/18, que extingue o Fundo Soberano do Brasil (FSB). O recurso de R$26 bilhões será destinado para o pagamento da dívida pública.



Projetos de lei

Ainda sobre a pauta que atinge caminhoneiros, o plenário da Câmara dos Deputados pode votar, a partir de terça-feira (5), o PL 4860/16, que regulamenta o transporte rodoviário de cargas. O texto estabelece as formas de contratação de serviços e seguro, além de criar um vale-pedágio e tornar obrigatória a inspeção de segurança veicular.



O primeiro item da pauta do plenário será a MP 820/18, que estabelece ações de assistência emergencial para o acolhimento de refugiados no Brasil. O texto amplia políticas de proteção social e atenção à saúde.



Sobre outros temas, consta na pauta do plenário o PL 1220/15, que fixa em 10% o percentual de retenção dos valores pagos por imóvel na planta a incorporadora. Um substitutivo propõe ampliar para 25%. Além disso, os deputados podem analisar os destaques ao projeto (PLC 441/17) sobre o cadastro positivo.



Senado

O Senado Federal pode votar em plenário nesta terça-feira (5) o PLS 493/2017 que muda a forma de cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS) para empresas de transporte privado por aplicativo, como Uber, Cabify, 99 Pop e similares. Pela proposta, o tributo será cobrado com referência a legislação do local do embarque do usuário e não onde está sediada a empresa, como ocorre atualmente.



A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado pode votar na terça-feira o PLS 397/2011 permite que amplia a validade do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A ideia é a de permitir que o aprovado na primeira fase da prova, que reprovar a seguinte, possa ser habilitado a participar somente da segunda etapa nas duas próximas edições do exame.



Também na terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) pode votar o PLS 63/2017, grava a pena para quem extrai recursos minerais sem autorização - dos atuais seis meses a um ano de detenção, para de um a cinco anos de reclusão.