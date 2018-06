MPF quer banco unificado de registros criminais

O Ministério Público Federal encaminhou ofício a presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Carmem Lúcia, pedindo a criação de um banco de dados unificado de registros criminais. De acordo com o MPF, a medida reuniria as informações atualmente espalhadas pelos sistemas das justiças Federal, Militar, Eleitoral e estaduais, permitindo a consulta e a extração de certidão de antecedentes criminais de maneira menos burocrática.

O pedido foi encaminhado pelo MPF de Bauru (SP). De acordo com o procurador André Libonati, que assina o pedido, o objetivo é que o cadastro único traga celeridade aos processos judiciais e economia de gastos públicos."A adoção de um cadastro único informatizado eliminaria barreiras que geram impunidade e, indiretamente, evitaria que pessoas nitidamente inocentes sejam processadas", afirmou o procurador da República.De acordo com o procurador, ferramentas semelhantes já estão disponíveis, como o Banco Nacional de Mandados de Prisão, implementado pelo CNJ em 2011 e já integrado em todos os tribunais. A ministra Cármen Lúcia ainda não se manifestou sobre o pedido.