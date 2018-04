MPF pede que o TRF4 negue os embargos de Lula

a rejeição dos embargos dos embargos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula. O julgamento deste recurso está marcado para esta quarta-feira (18) e será o último do petista dentro da segunda instância.

Segundo o documento do MPF, assinado pelo procurador Adriano Augusto Guedes, os embargos não devem ser considerados, pois a pretensão da defesa seria "rediscutir o mérito da decisão, com a modificação do julgado proferido". Tal intenção, de acordo com ele, não seria compatível com o julgamento, que deveria se dedicar a analisar omissões no julgamento anterior, dos embargos de declaração, e não no julgamento de origem.

A defesa havia apontado omissão do julgamento do TRF-4 no caso da suspeição do juiz de 1ª instância responsável pelo processo, Sérgio Moro. Além disso, indica obscuridade na caracterização e fundamentação do crime de corrupção passiva do qual Lula foi acusado e pelo qual foi condenado em 1ª e 2ª instâncias, cuja pena foi definida em 12 anos e um mês de prisão. Outra alegação diz respeito das tratativas entre o ex-presidente com Léo Pinheiro, delator do caso, pois o segundo teria afirmado que nunca falou com Lula sobre o assunto.