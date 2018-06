MPF pede o desarquivamento de inquérito contra Ricardo Ferraço

Ao arquivar o inquérito, Barroso havia destacado que não houve elementos mínimos de culpabilidade apresentados pelo Ministério Público Federal (MPF) em mais de um ano de investigação.



No agravo, Dodge afirma que não há prazo máximo para apurações. "A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem adotado triplo critério para a difícil definição do que seria prazo razoável: a complexidade do caso, a atividade processual do investigado e a conduta das autoridades envolvidas. Investigações que envolvem autoridades com prerrogativa de foro tendem a ser complexas", argumentou no documento.











A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), um agravo regimental pedindo o desarquivamento do inquérito contra o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES). O documento foi protocolado nesta quarta-feira (27).Ferraço é acusado de irregularidades na declaração de doação em campanha eleitoral. Se a denúncia for aceita, o político responderá por falsidade ideológica eleitoral. A suspeita é de que o senador recebeu R$400 mil por meio de caixa 2 da construtora Odebrecht em 2010.O caso foi arquivado após a PGR recomendar que o processo fosse encaminhado para a primeira instância. A Procuradoria havia pedido a aplicação da regra de restrição do foro privilegiado, que considera crimes cometidos no exercício do mandato. De acordo com Dodge, Barroso não atendeu ao pedido e arquivou a denúncia.