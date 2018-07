MPF oferece nova denúncia contra Gim Argello

Ex-senador foi denunciado por ter recebido R$ 5 milhões para obstruir trabalhos de CPI

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu nova denúncia contra o ex-senador Gim Argello (PTB-DF) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia foi encaminhada nesta quarta-feira (25) para o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em primeira instância. O Destak procurou a defesa do ex-senador, mas ainda não obteve contato



O ex-senador é acusado de ter recebido R$ 5 milhões em propinas para obstruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada no Senado e da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no Senado e na Câmara dos Deputados, em 2014. Ele cumpre pena no Complexo Médico de Pinhas, em Curitiba.



Gim Argello já foi denunciado e condenado pelo pagamento de vantagem indevida envolvendo as empreiteiras UTC Engenharia, OAS, Toyo Setal, Camargo Corrêa e Engevix. De acordo com o MPF, no decorrer das investigações, novas provas contra Gim foram encontradas.



"Assim, com o prosseguimento das investigações, foram desveladas novas provas a indicar o envolvimento de executivos de outras empresas cartelizadas, no caso a GALVÃO ENGENHARIA, no pagamento de vantagens indevidas a GIM ARGELLO para evitar a convocação para depor no Congresso Nacional", afirmou o MP.



De acordo com a denúncia, Gim recebeu R$ 5 milhões, que teriam sido feitas por meio de doações aos partidos, que os procuradores chamaram de "repasses travestidos de doações oficiais para o PSL (Partido Socialismo e Liberdade), PEN (Partido Ecológico Nacional) e PT do B (Partido Trabalhista do Brasil)". "Tudo com intuito de dar aparência lícita à propina e reinserir os valores na economia", afirma a denúncia.