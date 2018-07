MPF faz alerta a ministério sobre suspeita de desmonte da Educação Inclusiva

Ministério da Educação anunciou plano de reforma no atendimento a estudantes com deficiência

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público Federal enviou ao ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, recomendação para que não se altere Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI).

O documento, encaminhado na sexta-feira (29), faz referência ao anúncio recente do ministério de implementar reforma na atual política de educação inclusiva, que desde 2008, orienta o atendimento a estudantes com deficiência em escolas públicas e privadas em todo o Brasil. De acordo com denúncias à procuradoria, a proposta em debate pelo MEC abandona a inclusão na rede regular de ensino como perspectiva central de abordagem. A medida afronta o que determina os atuais marcos legais sobre o tema, como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a própria Constituição Federal.

No documento encaminhado ao MEC, o órgão do Ministério Público Federal recomenda ampliação e melhoria da educação inclusiva na rede regular de ensino, e orienta a submeter a proposta ao conhecimento dos estudantes com deficiência em seus diversos recortes: gênero, raça, orientação sexual, classe, região geográfica e nível de ensino, entre outros.



O Ministério da Educação tem 10 dias úteis para informar o Ministério Público Federal sobre as medidas adotadas para o cumprimento das ações.

Números

De acordo com o Censo Escolar/Inep, entre 2003 e 2017, o acesso à escola regular de estudantes que antes cursavam a educação especial evoluiu de 504 mil matrículas para a 1,06 milhão. Entre 2007 e 2014, um total de 98.550 educadores em todo o Brasil também receberam capacitação na área, por meio do Programa de Formação Continuada de Professores na Educação. Pelo menos 30 universidades também já contam com a oferta de cursos de Letras/Língua Brasileira de Sinais (Libras), com 2.250 vagas anuais para professores e tradutores/ intérpretes.