MPF aponta 2,3 mil responsáveis por desmatamentos

Levantamento do Amazônia Protege deve render 2,6 bilhões em indenizações

O Ministério Público Federal (MPF) identificou 2,3 mil pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em desmatamentos ilegais com área igual ou superior a 60 hectares nos nove estados da Amazônia Legal. Os dados fazem parte da segunda etapa do projeto Amazônia Protege, desenvolvido pelo MPF com apoio do Ibama e do ICMBio, que usa de imagens de satélite para monitorar o desflorestamento das regiões amazônicas.

Conforme o levantamento, entre agosto de 2016 e julho de 2017 foram 1.550 ocorrências, e a área desmatada soma 162 mil hectares. Do total, 54 casos ocorreram em unidades de conservação federal, 18 em terras indígenas e 644 em glebas federais. De acordo com o MPF, 567 locais tinham algum tipo de embargo dos órgãos ambientais.

Os resultados serão enviados aos procuradores da República nos Estados, servindo de base para ações civis públicas, com pedidos de reparação do dano ambiental e pagamento de indenização. Segundo o MPF, as indenizações devem ultrapassar os R$ 2,6 bilhões. A primeira etapa do Amazônia Protege, lançada em novembro de 2017, resultou em quase 1,1 mil ações civis públicas contra 1.001 pessoas e empresas. Os pedidos de indenização somam R$ 2,4 bilhões.

O estado que apresentou maior número de áreas desmatadas foi o Pará: 416, totalizando uma área de 47 mil hectares. O Mato Grosso ficou em segundo lugar no ranking, com 411 áreas desmatadas, seguido de Rondônia, com 346 áreas.