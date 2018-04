MPF alega 'lamentável tumulto processual' com decisão da Segunda Turma do STF

Na última terça-feira (24), a Segunda Turma retirou da competência do juiz federal Sérgio Moro trechos da delação dos executivos da Odebrecht em dois processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os termos de colaboração premiada estavam anexados às ações que envolvem o sítio de Atibaia e o Instituto Lula.



O placar da decisão da Segunda Turma foi de 3 a 2. Votaram à favor do desmembramento da delação os ministros Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli; e contra, Edson Fachin (relator do processo) e Celso de Mello.

De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, os processos seguem nas mãos do Moro, sendo desmembrados apenas os documentos e relatos dos empresários sobre os temas. A decisão dos ministros atende a pedido dos advogados que representam o petista. Eles alegaram que as informações adquiridas pela delação não indicam ligação com contratos da Petrobras, e por isso devem ser encaminhadas para a Justiça de São Paulo, onde o crime foi supostamente cometido.

Entretanto, a manifestação dos procuradores destaca que "não há que se falar em falta de relação dos depoimentos com o caso" dos desvios de dinheiro da Petrobras: "A vinculação dos fatos com propinas pagas no âmbito da Petrobras decorre de um amplo conjunto de provas, entre elas documentos, perícias, testemunhas e depoimentos dos colaboradores inseridos nos autos das investigações e ações penais que tramitam perante esse Juízo".



Os representantes do Ministério avaliaram ainda que "tais provas foram, em grande parte, colhidas muito antes da colaboração da Odebrecht, demonstrando, inclusive, a utilização de valores do Setor de Operação Estruturadas da empreiteira, que formavam um caixa geral para pagamento de propinas, abastecido com dinheiro proveniente, entre outros, dos crimes de cartel, fraude a licitações e corrupção de diversos contratos do grupo econômico com a estatal".



"Além disso, é notória a existência de investigações e ações penais nessa jurisdição sobre tais fatos. Assim, mostra-se ininteligível a remessa dos depoimentos em questão para outras jurisdições, salvo na hipótese de se querer atentar contra os fatos", ressaltam.



A assessoria de imprensa do juiz Sério Moro afirmou que ele não pretende se manifestar sobre o caso. Já a defesa do ex-presidente Lula não perdeu tempo e protocolou um pedido de transferência imediata dos autos à Justiça Federal de São Paulo.







Em manifestação enviada ao juiz federal Sérgio Moro, parte da equipe da força-tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público do Paraná afirmou que o "lamentável tumulto processual" causado pela decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada na última terça-feira (24), "não tem qualquer repercussão sobre a competência" dos investigadores da 13ª Vara Federal de Curitiba "para promover e processar a presente ação penal".