MPDFT pede arquivamento de denúncia contra Erika Kokay

Deputada federal é investigada por suposto desvio de verbas do Sindicato dos Bancários

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) pediu o arquivamento da denúncia contra a deputada federal Erika Kokay (PT-DF). A parlamentar é acusada de um suposto desvio de verbas do Sindicato dos Bancários enquanto presidia a entidade na década de 1990.



O caso estava tramitando no Supremo Tribunal Federal (STF), porém foi rebaixado para a primeira instância depois da restrição do foro privilegiado. O MPDFT, então, manteve o entendimento que a Procuradoria-Geral da República (PGR) havia entregue ao STF, a favor do arquivamento do processo.



Por meio de nota, Erika Kokay negou os supostos desvios. "As acusações falsas originaram quatros inquéritos. Todos, um a um, têm sido arquivados", defendeu a parlamentar. A decisão pelo arquivamento ou não caberá a um juiz.



A denuncia

De acordo com as investigações, Erika Kokay teria se apropriado de imposto sindical e de recursos públicos do Sindicato dos Bancários. A acusação de desvios partiu de um ex-servidor da deputada.



Segundo a parlamentar, o denunciante foi exonerado por ela devido à prática de violência doméstica e mantinha relações próximas com um deputado distrital cujo processo de cassação tramitava em uma comissão presidida por ela, quando a deputada ocupava um assento na Câmara Legislativa do DF.