MP de São Paulo abre inquérito para investigar Alckmin

Denúncia afirma que pré-candidato à Presidência da República cometeu improbidade administrativa ao receber mais de R$ 10 mi em propina

O Ministério Público de São Paulo abriu, nesta sexta-feira (20), um inquérito civil para apurar a participação do pré-candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin em esquema de caixa dois.



A denúncia alega ainda ato de improbidade administrativa pelo pagamento de vantagem indevida ao ex-governador de São Paulo pela Odebrecht.



De acordo com as investigações, os recursos teriam sido entregues ao cunhado do candidato tucano, Adhemar César Ribeiro, e Marcos Monteiro - que ocupou o cargo de secretário de Planejamento na gestão do ex-governador e atualmente chefia a pasta do Desenvolvimento Econômico no governo de Márcio França.



O inquérito também investiga uma possível ocultação de R$ 2 milhões, para a campanha de 2010, e R$ 8,3 milhões, em 2014, à Justiça Eleitoral. Alckmin já foi citado em ao menos três delações no âmbito da Operação Lava Jato.



Geraldo Alckmin disse, em nota, que enxerga a investigação "com tranquilidade" e que "está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos" à Justiça.