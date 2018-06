MP da Loteria tem 40 emendas para Esporte e Cultura

Medida Provisória para destinar recurso para a Segurança Pública retirou fatias dos Ministérios; o texto pode ser alterado

A Medida Provisória 841, que redistribuiu a destinação da arrecadação das loterias para acrescentar na área de Segurança Pública, recebeu 95 emendas parlamentares. Desta, 40 visam restituir a parcela perdida pelos Ministérios do Esporte da Cultura.



Ao incluir a área de Segurança, o fundos da Cultura teve uma queda no percentual da destinação de 3% para até 0,5% e os órgãos do Esporte redução de 2,5% para 0,66%. A mudança rendeu críticas em nota pública das pastas, que consideram as áreas importantes para o combate ao crime.



O texto aguarda a instalação de comissão mista para ser analisado. Entre as emendas que visam restituir os valores das áreas, o esporte ganhou a maioria das solicitações, com 27 no total. A volta da verba para a área da Cultura foi o foco de sete parlamentares. As solicitações que incluem as duas áreas ao mesmo tempo são seis ao total.



Redução no prêmio

O governo federal estuda rever o aumento previsto na loteria para abater a perda nas ministérios. O valor, que seria de 50%, poderia ser reduzido para 47% . Ainda não há confirmação que esta será a alternativa.



Na tarde de ontem, o ministro do Esporte, Leandro Cruz, afirmou à jornalistas que "existe um sentimento generalizado" de que a discussão no Congresso levará a um "bom termo".