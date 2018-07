Morre aos 96 anos o jurista Hélio Bicudo

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.

O jurista Hélio Bicudo morreu aos 96 anos nesta terça-feira (31) em sua casa no bairro Jardins, na zona sul de São Paulo. O ativista dos Direitos Humanos estava com a saúde debilitada desde 2010, quando sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).Bicudo é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e posteriormente foi um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) na Câmara dos Deputados em 2015. Ele também foi professor de direito do Largo São Francisco e atuou como procurador de Justiça do Estado de São Paulo.Na política, foi deputado federal por São Paulo em dois mandatos consecutivos (de 1991 a 1999) e assumiu a cadeira de vice-prefeito da cidade de São Paulo na gestão de Marta Suplicy, de 2001 a 2004.