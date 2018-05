Moro suspende audiências alegando deslocamento prejudicado

Entre os seis depoimentos cancelados está o do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como testemunha de Lula, na ação sobre o sítio de Atibaia

O juiz federal Sérgio Moro decidiu cancelar audiências previstas em Curitiba na próxima segunda-feira (28). No despacho, ele afirma que a paralisação dos caminhoneiros prejudica o descolamento dos envolvidos e que não haverá expediente.



"O descolamento entre as cidades e mesmo delas tem sido prejudicado, com afetação dos serviços públicos e inclusive de prestação de Justiça. Na presente data, o expediente da Justiça Federal de Curitiba doi cancelado, muito embora seja intenso o trabalho interno dos servidores", escreveu.



No documento, Moro ainda faz um apelo para uma solução para a crise. "Espera-se que prevaleça o bom senso dos envolvidos, com a normalização da situação e antes que ocorram episódios de violência", afirmou.



Para segunda feira estavam previstas seis audiências. Entre elas uma vídeoconferência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como testemunha de defesa arrolado ao processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o sítio de Atibaia.



Na ação, Lula é suspeito de receber propina da Odebrecht destinada a reforma do imóvel, localizado no interior de São Paulo. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) os valores chegaram a R$ 1 milhão.



Os outros depoimentos previstos eram os de Ricardo Messias de Azevedo, Lullian Bittar e Maria Cecília Castro, no âmbito do processo contra Fernando Bittar. Além deles, seria realizada também a audiência de Misal de Jesus Oliveira, na ação que envolve José Adelmário e Paulo Gordilho.