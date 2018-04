Moro rejeita envio de investigação contra Lula à Justiça Federal de SP

Após a manifestação do Ministério Público do Paraná contra a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) - que deliberou pelo envio das provas ligadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contidas em delações da Odebrecht sob a responsabilidade do juiz Sério Moro, da Justiça Federal de Curitiba para São Paulo -, nesta quinta-feira (26) foi a vez de Moro se posicionar sobre o assunto. Em despacho, Moro afirma que existem outras provas além dos depoimentos da empreiteira e que, por ora, a ação penal em que Lula é acusado de receber vantagens indevidas por meio da reforma de um sítio em Atibaia vai continuar na capital paranaense.

"Oportuno lembrar que a presente investigação penal iniciou-se muito antes da disponibilização a este Juízo dos termos de depoimentos dos executivos da Odebrecht em acordos de colaboração, que ela tem por base outras provas além dos referidos depoimentos", escreveu Moro ao negar o pedido da defesa para que o caso fosse remetido à Justiça Federal em São Paulo ou em Brasília.

Pedido que foi feito assim que a decisão da Turma do STF foi confirmada. De acordo com os advogados de Lula, o ex-presidente não poderia ser julgado em duas jurisdições pelo mesmo caso, que não teria relação com desvios na Petrobras, o que afastaria a competência de Moro sobre os autos.

No mesmo dia (quarta, 25), o MPF afirmou que a decisão do Supremo tem cará "superficial", não afetando a competência de Moro para julgar tanto o caso do sitio em Atibaia como um outro, no qual o ex-presidente é acusado de receber propina por meio da compra de uma nova sede para o Instituto Lula.

Para Moro, há "precipitação" de ambas as partes, pois a decisão do STF sequer foi publicada. "É certo que a decisão deverá ser considerada para a avaliação da competência deste Juízo para a presente ação penal, mas isso não é algo automático", afirmou o juiz. Ele acrescentou que a questão da competência, de fato, pode sido afetada, mas será julgada no momento adequado em outro tipo de processo, já aberto pela defesa, chamado exceção de competência.

As ações sobre o sitio em Atibaia e a sede do Instituto Lula, em São Paulo, tramitam em separado da ação sobre o triplex no Guarujá (SP), em decorrência da qual Lula foi preso no último dia 7.







* Com informações da Agência Brasil