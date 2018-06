Moro pede escolta para depoimento de Lula marcado para setembro

O ex-presidente será levado da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, para a Justiça Federal do estado

O juiz federal Sérgio Moro determinou nesta quarta-feira (27) que a Polícia Federal (PF) providencie a escolta para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja deslocadoaté a Justiça Federal do Paraná para prestar depoimento sobre o caso do sítio de Atibaia, previsto para 11 de setembro. O petista está preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.



De acordo com a denúncia, a Odebrecht teria pago por reformas no sítio de Atibaia, atribuído à Lula, em troca de favorecimentos em contratos com a Petrobras. O processo está na fase de oitivas com testemunhas do petista.



O ofício de Moro pela escolta é enviado à PF um dia após o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, remeter ao plenário da Corte um recurso que pede a liberdade do petista. A expectativa da defesa era a de que o pedido pudesse ser votado pela Segunda Turma. O colegiado concedeu liberdade ao ex-ministro José Dirceu pelos mesmos argumentos que os advogados de Lula, o de que a sentença ainda poderia ser reduzida em tribunais superiores. Já o plenário, possui histórico de negativas ao ex-presidente.



Lula cumpre sentença de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação partiu do Tribunal Superior Eleitoral da 4ª Região, em Porto Alegre. O ex-presidente foi acusado de favorecimento pelo recebimento do apartamento triplex do Guarujá (SP), atribuído a ele como forma de propina paga pela construtora OAS. Desde então, os advogados tentam liberdade até que o processo seja transitado em julgado.