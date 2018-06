Moro nega julgar processo que envolve ex-assessor de Beto Richa

Moro reforçou que está sobrecarregado. "Outra questão diz respeito à sobrecarga deste Juízo com as persistentes apurações de crimes relacionados a contratos da Petrobrás e ao Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. O número de casos é elevado, bem como a complexidade de cada um, gerando natural dificuldades para processamento em tempo razoável", justifica.



O caso ficará a cargo do juíz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba.

O juiz federal Sérgio Moro abriu mão do julgamento de processo que envolve Carlos Felisberto Nasser, ex-assessor da Casa Civil do governador Beto Richa (PSDB). Ao justificar, o relator da Lava Jato afirmou que está sem "tempo razoável" devido a um "número de casos elevado" de denúncias relacionadas à Petrobras e ao Gripo Odebrecht, temas não compatíveis com a ação em questão.De acordo com as investigações, o grupo Triunfo, incluindo a Econorte - que possuia concessão de rodovias federais do Paraná, teria efetuado pagamentos ilícitos a agentes da administração estadual. Nasser seria um dos beneficiados. Além dele, o entõ diretos do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná (DER-PR), Nelson Leal Júnios e os agentes do departamento Oscar Alberto Gayer e Gilson Beckert.Moro diz que o caso não tem ligação crimes que envolvem a Petrobras e que por isso, não deveria ser tratada na 13ª Vara. "[A ação penal] não tem objeto acertos de corrupção em contratos da Petrobras, o que, juntamente com as posteriores revelações e crimes praticados no âmbito do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, constitui o cerne da Operação Lavajato, sendo também razoável o entendimento de que a separação dos processos não geraria grandes dificuldades para o processo e julgamento, já que as provas podem ser compartilhadas entre as Varas Criminais Federais de Curitiba", escreveu no documento.