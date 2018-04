Moro não poderá utilizar delações da Odebrecht em duas ações contra Lula

A Segunda Turma do STF decidiu que os trechos não tem ligação com a Petrobras e devem ser enviados para São Paulo, onde o crime foi supostamente cometido

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (24) retirar da competência do juiz federal Sérgio Moro trechos da delação dos executivos da Odebrecht em dois processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os termos de colaboração premiada estavam anexados às ações que envolvem o sítio de Atibaia e o Instituto Lula.



De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, os processos seguem nas mãos do Moro, sendo desmembrado apenas os documentos e relatos dos empresários sobre os temas. A decisão dos ministros atende a pedido dos advogados que representam o petista. Eles alegaram que as informações adquiridas pela delação não indicam ligação com contratos da Petrobras, e por isso devem ser encaminhadas para a Justiça de São Paulo, onde o crime foi supostamente cometido.



O placar da decisão da Segunda Turma foi de 3 a 2. Votaram à favor do desmembramento da delação os ministros Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli; e contra, Edson Fachin (relator do processo) e Celso de Mello.



O advogado de Lula, Cristiano Zanin, afirmou em nota que o entendimento do Supremo vai de acordo com tese da defesa. "A decisão proferida hoje pela 2ª. Turma do STF confirma o que sempre foi dito pela defesa do ex-Presidente Lula. Não há qualquer elemento concreto que possa justificar a competência da 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba nos processos envolvendo o ex-Presidente. Entendemos que essa decisão da Suprema Corte faz cessar de uma vez por todas o juízo de exceção criado para Lula em Curitiba", escreveu. Moro afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto.



Impacto nas provas



As delações da Odebrecht incorporam boa parte da denúncia em ambas ações. Apesar da ligação com contratos da estatal ter sido desconsiderado pelos ministros, não foi descartada a tese de que os favorecimentos ilícitos estivessem ligados à influência política exercida pelo ex-presidente em favor do grupo.



No caso do Instituto Lula, a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) afirma que o Grupo Odebrecht teria oferecido ao ex-presidente cerca de R$ 12 milhões para aquisição da sede da entidade. No processo, os promotores afirmam que o acerto teria sido embasado em vantagem indevida em contrato com a Petrobras.



A ação cita ainda que o imóvel de residência de Lula também teria sido alugado pelo Grupo. Entre os documentos que são utilizados como indícios estão planilhas que estariam em sistema de pagamento de propinas da empresa. O laudo elaborado pelo MPF considerou "inconclusivos" os pagamentos com contratos da Petrobras.



Sítio de Atibaia

No caso do sítio de Atibaia é a reforma do imóvel que tem suposto pagamento pela Odebrecht. Na denúncia, o MPF chega a citar os contratos da Petrobras que estariam atribuídos ao crime. A tese dos promotores é de que cerca de 1% a 3% dos valores fechados na licitação teriam sido desviados em benefício ilícito a agentes da Petrobras e ao Partido dos Trabalhadores.



De acordo com a denúncia apresentada, seria Marcelo Odebrecht o presidente da empresa, que teria sido encarregado do pagamento para o PT e ao próprio Lula. A construtora OAS também aparece como uma das empresas que teria bancado a reforma do imóvel.



No caso do sítio, o MPF tem como testemunhas de acusação o ex-marqueteiro do PT, João Santana, e sua esposa, Mônica Moura. Em depoimentos, eles confirmam que houve caixa 2 no partido.



Prisão

O ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Ele cumpre a sentença proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) em janeiro. Lula foi condenado a 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Consta na denúncia o recebimento do apartamendo triplex, no Guarujá (SP), pago pela construtora OAS.