Moro marca leilão de imóveis de José Dirceu

Bens do ex-ministro estão avaliados em mais de R$ 8,5 milhões

O juiz federal Sérgio Moro marcou para o próximo dia 5 de julho, às 14h, o leilão de três imóveis do ex-ministro José Dirceu, condenado em dois processos da Operação Lava Jato. De acordo com o edital publicado nesta semana, caso não sejam arrematados, outro leilão será realizado em 16 de julho.



Os imóveis foram avaliados pela Justiça Federal em mais de R$ 8,5 milhões. Os lances, segundo o edital, poderão ser feitos pela internet. A comissão paga ao leiloeiro, de 5% do que for pago, deverá ser bancada pelo arrematante - e não está inclusa no valor do lance.





O ex-ministro foi preso em 2015 na 17ª fase da Operação Lava Jato e foi condenado duas vezes por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Atualmente é réu em processo em que é acusado de receber propina das empreiteiras Engevix e UTC.



Dirceu já havia sido condenado no processo do mensalão do PT por corrupção ativa. Ele cumpria, desde novembro de 2014, a pena de 7 anos e 11 meses em regime domiciliar.



Veja a lista de imóveis que serão leiloados

- Casa em área de 501 metros quadrados localizada em Indianópolis (Ibirapuera), São Paulo, avaliada em R$ 6 milhões;



- Prédio e respectivo terreno, com área total de 200 metros quadrados, também localizados em São Paulo, avaliados em R$ 750.375,00. O imóvel está no nome de Camila Ramos de Oliveira e Silva, que é filha de José Dirceu;



- Chácara de 2,3 mil metros quadrados situada em Vinhedo, em São Paulo, avaliada em R$ 1,8 milhão. O terreno conta com uma construção de alvenaria de alto padrão. O imóvel está registrado em nome da empresa TGS Consultoria e Assessoria e Administração Ltda.