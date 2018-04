Moro leva 19 minutos para pedir prisão de Lula

Foi o prazo após o juiz responsável pela Lava Jato receber o ofício do TRF-4, liberando a detenção do ex-presidente

O juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, levou 19 minutos para emitir seu despacho com ordem de prisão do ex-presidente Lula, após ter recebido ofício do Tribunal Regional Federal da 4ª Região informando, formalmente, sobre a não existência de impedimento para cumprimento da sentença sobre o caso.



O documento do TRF-4, assinado pelo juiz federal Nivaldo Brunoni, em substituição ao desembargador relator do caso, e pelo desembargador Leandro Paulsen, foi incluído no processo eletrônico às 17h31 desta quinta-feira (5).



Já o despacho de Moro, que reproduz um trecho do ofício recebido, foi protocolado no sistema às 17h50.



Lula foi condenado por Moro por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP) em julho de 2017. Em janeiro, os juízes do TRF-4 confirmaram a condenação e votaram por aumentar a pena do petista para 12 anos e um mês de prisão.