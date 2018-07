Moro interrompe férias para despachar contra Lula

Juiz federal está em seu período de férias, porém alegou que por ser autoridade no processo entendeu que deveria se manifestar contra o pedido de liberdade do ex-presidente Lula

Mesmo estando de férias, o juiz federal Sérgio Moro se manifestou contra o pedido de habeas corpus que tinha sido concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o magistrado, por ser autoridade no processo, ele entendeu que deveria despachar contra a decisão do TRF-4.



A manifestação de Moro veio logo após o desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Rogério Favreto, conceder liberdade a Lula. O habeas corpus de deu com base em um pedido impetrado pelos deputados federais Paulo Teixeira (PT-SP) e Paulo Pimenta (PT-RS), que é líder do partido na Câmara dos Deputados.