Moro, Favreto e Gebran são intimados para depoimento no CNJ

O Conselho Nacional de Justiça investiga suspeita de imparcialidade dos magistrados no julgamento de habeas corpus em favor de Lula

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) intimou os desembargadores Rogério Favreto e João Pedro Gebran Neto, ambos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), e o juiz federal Sérgio Moro para prestar depoimentos sobre suspeita de imparcialidade e descumprimento de ordem judicial. O órgão investiga a conduta dos magistrados no julgamento de habeas corpus em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Na domingo (8), Favreto, como plantonista na segunda instância, concedeu liminarmente liberdade ao ex-presidente. Em seguida, Moro, da primeira instância, alegou que a decisão anularia entendimento já proferido pela 8ª Turma e que Favreto não possuía competência. O desfecho só se deu após o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores Lenz, reiterar duas vezes que o regimento impediria a liminar em um plantão.



Posteriormente, o relator dos processos da Lava Jato no TRF4, Gebran Neto, reiterou a decisão do presidente, afirmando que Favreto não teria competência para deliberar sobre o tema. A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, também decidiu com o mesmo entendimento.



Diversos pedidos foram protocolados no CNJ para analisar o caso. Dois dias após o embate o órgão já registrava oito processos contra o desembargador Fraveto e dois contra o juiz Sérgio Moro, que contestou.



Prevaricação

Além das investigações no âmbito do CNJ, o desembargador Rogério Favreto é alvo de pedido de abertura de inquérito feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. No documento, ela acusa o magistrado de agir motivado a interesses pessoais na ocasião ao concedeu liminar pela liberdade do ex-presidente.



Ela caracteriza a conduta do desembargador como prática de prevaricação, descrita na legislação como o ato de "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal". O caso foi protocolado no STJ devido a Favreto estar em cargo com foro privilegiado. A conduta representa infração disciplinar, que prevê como punição até o impedimento do exercício na Justiça. Não há prazo previsto para o julgamento.