Moro diz que 'não tem poderes para mandar soltar Lula'

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em primeira instância, afirmou no começo da tarde deste domingo (8) que "não tem poderes de ordenar a prisão do paciente, não tem poderes para autorizar a soltura" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na manhã deste domingo, o presidente do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, Rogério Favreto, determinou que seja concedida a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Lula está detido em Curitiba desde o último dia 7 de abril, por determinação do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato em primeira instância. Lula cumpria pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do Triplex do Guarujá.



"Ocorre que o habeas corpus foi impetrado sob o pretexto de que este julgador seria a autoridade coatora, quando, em realidade, este julgador somente cumpriu prévia ordem da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, em princípio, este Juízo, assim como não tem poderes de ordenar a prisão do paciente, não tem poderes para autorizar a soltura", disse Moro.



De acordo com Moro, o desembargador é "incompetente" para determinar a liberdade do ex-preside. "O Desembargador Federal plantonista, com todo o respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do Colegiado da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ainda do Plenário do Supremo Tribunal Federal"