Moro diz que cela de Lula é 'espécie de sala de estado maior'

Ex-presidente da República tem até às 17h desta sexta-feira para se apresentar em Curitiba

A cela em que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva ficará preso, em Curitiba, foi toda preparada nos últimos dias para receber o petista. Lula tem até esta sexta-feira (6), às 17h, para se apresentar de forma voluntária na sede da Polícia Federal, na capital Paranaense.



Segundo despacho do juiz federal Sérgio Moro, Lula ficará em uma cela ampla, "espécie de sala de estado maior", onde não terá contado com outros presos da Operação Lava Jato, que também cumprem pena em Curitiba.



A sala tem banheiro, uma cama simples e é mais ampla que as celas dos demais presos. A marmita fornecida será a mesma que os demais presos do local recebem, mas os parentes e advogados de Lula poderão levar alguns itens de alimentação e pessoais para o ex-presidente.



Segundo a decisão de Moro, a sala foi preparada a fim de evitar "qualquer risco para a integridade moral ou física" do ex-presidente da República.



Lula foi condenado pelo TRF4 em janeiro por corrupção e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Na denúncia, ele foi acusado de favorecimento ilícito pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP), que teria sido adquirido como forma de propina da construtora OAS por meio de contratos com a Petrobras.



Os advogados do petista ainda não se manifestaram sobre a execução da pena.