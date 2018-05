Moro determina que Delúbio seja detido em Curitiba

Ele é acusado de participar de esquema de empréstimo fraudulento em nome do PT

O juiz Sérgio Moro expediu mandado de prisão contra ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) Delúbio Soares. De acordo com o documento, ele deve ser encaminhado para o Complexo Médico Penal em Piraquara, ala reservada aos presos da Operação Lavajato em Curitiba.



O despacho de Moro foi publicado logo após a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negar nesta quarta-feira (23) o último recurso do ex-tesoureiro na segunda instância. A decisão confirmou a sentença de seis anos de prisão, inicial em regime fechado. Ele é um dos acusados de esquema de lavagem de dinheiro por meio de empréstimo fraudulento.



Além de Delúbio, foram negados os embargos de Enivaldo Quadrado (condenado a 6 anos), acusado de ser operador do esquema; do economista Luiz Carlos Casante (5 anos) e do empresário Natalino Bertin (4 anos e 2 meses). Todos também serão encaminhados para a mesma ala em Curitiba.



De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o empréstimo, de R$12 milhões, teria sido realizado pelo pecuarista José Carlos Bumlai em nome do PT. A suspeita é de que o pagamento teria ocorrido mediante extorsão.



Outro lado

Em nota, a defesa de Delúbio negou qualquer irregularidade. "[Ele] até poderia ter feito [o empréstimo] em nome do PT, sem qualquer impedimento, mas não o fez. Os próprios donos do Banco afirmaram isso em Juízo Provará que é inocente perante os Tribunais Superiores, onde espera ser julgado com isenção e imparcialidade, o que infelizmente não tem ocorrido", escreveu o advogado Pedro Paulo de Medeiros.



Ainda segundo a defesa, o ex-tesoureiro foi condenado "por presunção". "Em nenhum momento se indicou no processo algum ato de Delúbio para 'lavar dinheiro', apenas se presumiu que ele 'deveria saber' que houve lavagem de dinheiro. A Constituição prevê que, na dúvida, a presunção é em favor do cidadão, mas os tempos atuais são outros, infelizmente há uma absurda inversão dessa regra", afirmou.



Mensalão

Delúbio já havia sido condenado anteriormente no esquema conhecido como Mensalão pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Somada, a sentença chegou a oito anos e 11 meses, iniciada em regime fechado e progredida para o semi-aberto em 2013. De acordo com a investigação, o ex-tesoureiro gerenciava os valores das propinas pagas no Legislativo.