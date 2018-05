Moro determina abertura de inquérito contra ex-governador do Paraná Beto Richa

Em nota, a defesa de Richa ressalta que ainda aguarda que a decisão que moveu o caso para a Justiça Federal seja revertido.







O Juiz Sérgio Moro assumiu, neste sábado (12), a investigação da Operação Lava Jato que analisa um possivel favorecimento ilegal cedido à construtora Oderbrecht pelo ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), em uma licitação da obra da rodovia PR-323, no noroeste do estado.Como medida, Moro determinou que a Polícia Federal abrisse um inquerito para investigar a possível participação do político no caso. O juiz deu 30 dias para que a PF e o Ministério Público Federal sigam com as investigações.Apesar das investigações terem sido iniciadas no Superior Tribunal Federal devido ao foro previlegiado do então governador, o caso corre, hoje, na Justiça Federal e sob segredo de justiça.