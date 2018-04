Moro desautoriza TRF1 e manda prender Raul Schmidt

Decisão saiu poucos minutos depois de o Tribunal Regional Federal da 1ª Região conceder liminar suspendendo a extradição

Poucos minutos depois de o Tribunal Regional Federal da 1ª Região conceder liminar que suspende o procedimento de extradição do empresário Raul Schmidt, o juiz federal Sérgio Moro expediu despacho em que determinou a execução da prisão imediata do empresário, que está em Portugal.



"Questões relativas à extradição estão submetidas a este Juízo e, por conseguinte, em grau de recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ao Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, apesar de todo o respeito que lhe cabe, não tem jurisdição sobre o assunto", escreveu o magistrado, no despacho.



De acordo com Moro, que é responsável pelas ações da Lava Jato em primeira instância, a limina do TRF1 interfere em competências que são de responsabilidade dele próprio. "A liminar exarada interfere indevidamente, com todo o respeito, na competência deste Juízo e no cumprimento de ordem de prisão já mantida à unanimidade pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça".



A liminar que havia sido concedida pelo juiz federal Leão Aparecido Alves suspendia a extradição até o julgamento do mérito do habeas corpus. A defesa do empresário, representada pelo advogado Antônio de Almeida Castro, o Kakay, alega que as condições dos presídios brasileiros e a falência do sistema penitenciário submete os presos a um tratamento indigno e desumano.



Considerado um operador dos esquemas de propina na Operação Lava Jato, Schmidt foi preso em Portugal em março de 2016. De acordo com a investigação do Ministério Público Federal (MPF), Schmidt é acusado de pagar propina aos ex-diretores da Petrobras Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada. Ele também aparece como gestor de empresas internacionais que obtiveram contratos com a estatal brasileira.